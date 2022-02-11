Большинство волгоградских работодателей готовы увеличить сотрудникам зарплату выше МРОТ

В Волгоградской области МРОТ составляет почти 15,5 тысячи рублей Фото: Екатерина СИМОХИНА

Предприятия внебюджетного сектора экономики Волгоградской области готовы поднять своим сотрудникам зарплаты, которые будут выше федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ). В конце декабря было принято Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Волгоградской области на 2022-2024 годы. По документу минимальная зарплата не может быть ниже 15 419,3 рубля, если сотрудник выполняет условия, отработав нормы рабочего времени и выполнив нормы труда. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области.

- Указанная величина выше установленного на федеральном уровне МРОТ (13 890 рублей) на 1529,3 рубля, - отметили в комитете.

Большинство волгоградских работодателей готовы платить сотрудникам зарплаты выше МРОТ. А вот около 1% предприятий в 2022 году уведомили об отсутствии возможностей предоставить волгоградцам заработок в 15,5 тысячи рублей.