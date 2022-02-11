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Происшествия11 февраля 2022 8:14

Ночью под Волгоградом полностью сгорела фура с полуприцепом

Причина возгорания – короткое замыкание
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Спасатели затушили огонь за двадцать минут.

Спасатели затушили огонь за двадцать минут.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За дежурные сутки сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области выезжали на два ЧП, связанных с огнем. Сообщение о пожаре в Ерзовке диспетчер принял с 0.58 часов 11 февраля. Как рассказали очевидцы, на улице Промышленной вспыхнула фура «Мерседес Актрос» с полуприцепом. Водителя в этот момент внутри не было. Пламя охватило транспортное средство целиком.

- Пожарные расчеты 87-ой пожарной части ликвидировали горение в 01.20 час. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки автомобиля, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Жителям региона напоминают о правилах пожарной безопасности. В случае ЧП необходимо позвонить в экстренные службы по номеру «112».