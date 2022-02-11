В Волгоградской области капитально отремонтируют трассу Р-228 у Камышина

На саратовской трассе отремонтируют участок протяженностью 7,5 км. Фото: Росавтодор

В скором времени в Волгоградской области капитально отремонтируют разбитый участок трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград в районе Камышина. Эксперты проверили смету работ и по итогам государственной экспертизы выдали положительное заключение, сообщили в Главгосэкспертизе России.

- В рамках капитального ремонта, смету которого подтвердили эксперты, работы пройдут на участке км 504+000 – км 512+000 протяженностью 7,585 км, расположенном на территории Камышина и Мичуринского сельского поселения, - рассказали эксперты.

Проект капитального ремонта саратовской трассы предусматривает не только полную замену дорожного покрытия, ремонт 26 примыканий, мостового перехода через реку Камышинку и двух пересечений, но и восстановление водопропускных труб, пешеходных дорожек и барьерного ограждения. После на федеральной автодороге установят дорожные знаки, светофоры, освещение. Проект выполнила компания «Центр-Дорсервис» по заказу Упрдор Москва – Волгоград.