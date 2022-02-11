Администрацию района Волгоградской области оштрафовали на 400 тысяч за свалки

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Администрацию Калачевского района Волгоградской области наказали штрафом за несанкционированные свалки в городе воинской славы. Чиновники бездействовали и не ликвидировали мусорные горы, жителям Калача-на-Дону пришлось пожаловаться в Межрегиональное управление Росприроднадзора, специалисты которого обследовали указанную в обращениях территорию. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, было установлено наличие нескольких несанкционированных свалок отходов производства и потребления на земельных участках, находящихся в ведении администрации.

Межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило административное расследование, свалки находились на земельном участке в границах Калача-на-Дону, собственность на который не разграничена. Лабораторные исследования проб отходов показали превышение концентрации загрязняющих вещество в почве по нефтепродуктам и нитрат-иону. Общая площадь несанкционированных свалок составила 13 600 квадратных метров.

Администрацию Калачевского района привлекли к административной ответственности, наказав штрафом в 400 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Также чиновникам направили представление об устранении нарушений.