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Происшествия11 февраля 2022 7:18

В Волгоградской области «Газель» насмерть сбила пенсионерку

Водитель сдавал задним ходом и не заметил пешехода
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В четверг, 11 февраля, в Камышине произошло смертельное ДТП. На межквартальной дороге напротив дома №11 в 3-м микрорайоне 42-летний мужчина за рулем «ГАЗ-2705» сдавал задним ходом. Водитель не заметил 77-летнюю женщину, переходившую проезжую часть, и наехал на нее, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне в регионе произошло еще одно происшествие с пешеходом. В Волжском в 18.00 «УАЗ-3962» с 45-летним водителем на улице Пушкина при повороте сбил 63-летнюю женщину. Пешеход двигалась по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Волжанку на скорой помощи увезли в больницу.