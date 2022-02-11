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Общество11 февраля 2022 7:17

В Волгограде после пожара объединят две школы

Пока в горевшей школе №56 идет ремонт, ученики будут ходить в соседнюю 110-ю
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В школе полностью отремонтируют первый этаж. Фото: мэрия

В школе полностью отремонтируют первый этаж. Фото: мэрия

В сгоревшей в Кировском районе Волгограда школе №56 с 14 февраля начинается ремонт. Тем временем у учеников заканчивается недельный карантин по ОРВИ, после которого они продолжат учебу в соседней школе №110, сообщили в мэрии.

- Департамент по образованию принял решение на период ремонта организовать занятия учеников МОУ СШ № 56 в одном из корпусов соседней школы - МОУ СШ № 110, - рассказали в администрации Волгограда.

Потоки детей разведут. Ученики 56-й школы будут заниматься в здании школы №100 на улице Кирова, 121. А ребята из 110-й школы перейдут во второе здание своего образовательного учреждения на улице Кирова, 116.Тем временем, в школе №56, где выгорел холл на первом этаже, восстановят полы, заменят обугленные окна и двери, а также покрасят стены.

Напомним, горела 56-я школа в минувшие выходные. На пожаре пострадала вахтер, которая в это время находилась в здании. 68-летняя женщина надышалась гари.