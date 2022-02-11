«Ротор» отправил Олега Николаева в «Тюмень»

Фото: СК "Ротор"

Остаток сезона 2021/2022 годов полузащитник «Ротора» Олег Николаев проведет в другом клубе. 23-летний футболист отправился в аренду в «Тюмень». Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба. Ранее тренерский штаб «Ротора» решил не брать игрока на третий сбор в Турцию.

Олег Николаев является практически единственным воспитанником волгоградского футбола в «Роторе». Он выступает за команду с 2016 года, прошел вместе с ней путь от второго дивизиона до премьер-лиги. За его плечами более 100 матчей за сине-голубых и 10 забитых мячей. Зимой 2021 года Николаева также отдавали в аренду, он провел полгода в астраханском «Волгаре».

Отметим, «Тюмень» выступает в группе «4» ФНЛ-2, где занимает 4-е место с отставанием от 1-го в 6 очков. Главным тренером команды является экс-рулевой «Ротора» Игорь Меньщиков.