Шесть районов Волгограда оставят без электричества 11 февраля

Энергетики будут работать в шести районах областного центра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу в Волгограде запланированы массовые отключения света из-за ремонта электросетей и оборудования. В списке адресов на отключение электроэнергии 11 февраля 2022 указаны дома шести районов Волгограда - Красноармейского, Советского, Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского и Тракторозаводского, сообщили в электросетевой компании «Россети Юг».

На Тракторном 11 февраля 2022 среди коммунальных страдальцев во втрой половине дня окажутся жители домов на улицах: Клименко, №6, 7 и 10, 95-й Гвардейской Дивизии, 9, Борьбы, 6 и Шурухина, № 3, 5. Продлятся отключения с 13 до 17 часов. А в первой половине дня – с 9 до 12 часов – не будет света на улицах Очаковская, в домах №1, 3, 5, Андреева, 15, Ополченская, №42 и 44, Рыкачева, №13 и 14. На Красном всего на пару часов – с 13.00 до 15.00 - обесточат дом на улице Клары Цеткин, 7.

В Центральном районе областного центра в пятницу будут сидеть без света с 9 до 13 часов обитатели дома на улице Коммунистической, 10. В Ворошиловском в этот день отключения электричества затронут дома на улицах: Профсоюзная, №15/1, 20, Симбирская, №11, 17, 21, Серпуховская, дома №1, 3, 4, 10-22, Царицынской Обороны, №1, 2, 3, 7, 10, 10а, 12, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 30, 32, а также в переулке Симбирский, №5 и 5а. Света не будет всего два часа утром – с 9.00 до 11.00.

В Советском районе 11 февраля 2022 дома обесточат на весь день – с 9 утра до 17 часов. Затронет жилые массивы по адресам: улица Докторская, №105-111, 109а, 104-118, 112а, Крепильная, №103-111, Монтерская, №124-132, 103-109, 106-108, Некрасова, №103-113, 110, 116, 118, 135а, Сталеварная, №103-111, 102-116, 102а, Савёловская, №111, 102, 102а, 102б, 121, 121а, 123а и 123, Шахтерская, №102, 109, Шахтинская, №115-143, 119б, 123а, 141а, 112-136, 112б, 130а, 146, не будет света и Старом переулке - в домах №138-146.

А в самом южном Красноармейском районе Волгограда в пятницу локальный блэкаут объявят с 10 до 15 часов в дома на улице Гражданской, №16 и 18, 22 и 24, бульваре Энгельса, №33 и 35, а также на проспекте Канатчиков, №17 и 19.