В Волгограде 11 февраля на железнодорожном переезде будет ограничено движение для машин

Реверсивное движение для авто введут на 7 часов. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Волгограда 11 февраля будет ограничено движение автомобилей через железнодорожный переезд на 9 км станции Горнополянский. С 9.00 до 16.00 реверсивный режим введут на пересечении железной дороги с магистралью 18Н-8 «Волгоград – Новый Рогачик». Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, автомобили будут проезжать по одной полосе.

Ограничение движения на 7 часов будет связано с ремонтными работами. Водителей просят отнестись к ним с пониманием и учитывать при планировании поездки.