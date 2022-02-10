Более 305 млн рублей выделят на содержание новых парков и фонтанов в Волгоградской области

Обновленным паркам выделят деньги на содержание. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впервые в Волгоградской области городам и районам выделят средства на содержание новых объектов благоустройства, парков и фонтанов. Муниципалитетам направят 305,6 миллиона рублей - начиная с 2022 года местные власти будут получать дополнительную субсидию из областного бюджета. Еще 1,3 миллиарда выделят на благоустройство, сообщили в региональном комитете финансов.

- В 2022 году благоустройство общественных территорий продолжится - планируется создать еще 74 объекта, объем финансирования составит 1,3 миллиарда рублей, - рассказали в комитете финансов Волгоградской области.

Власти региона не раз подчеркивали, что построить новый парк с фонтаном мало. Общественное пространство нужно еще и содержать, поддерживать в рабочем состоянии оборудование, ухаживать за клумбами, деревьями и газоном. Как пояснили в комитете ЖКХ Волгоградской области, миллионные субсидии пойдут именно на это, а также на приобретение инвентаря и техники для благоустройства территорий, саженцев и семян. Также деньги можно будет потратить на устройство и ремонт поливочных водопроводов, ограждений и дорожек, детских и спортплощадок, тротуаров, лестниц и лавочек. Кроме того, субсидии можно пустить на обновление систем видеонаблюдения и освещения, а также светодиодных фигур.