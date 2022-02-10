Волгоградский областной суд признал законным отстранение от работы отказавшихся вакцинироваться энергетиков

Энергетики оказались в категории работников, которые должны пройти обязательную вакцинацию от ковида Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд признал законным отстранение от работы сотрудников ООО «КамышинТеплоЭнерго», которые отказались проходить вакцинацию от коронавируса. Предприятие отстранило их от трудовой деятельности с потерей зарплаты. Энергетики надеялись оспорить решение Камышинского городского суда. Судебная коллегия при облсуде изучила материалы дела и выслушала участников процесса. Решение суда первой инстанции было признано законным и обоснованным, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Суд апелляционной инстанции руководствовался положениями Трудового кодекса, федеральными законами, постановлением правительства и приказом минздрава. Также были приняты во внимание постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

- Судебная коллегия пришла к выводу, что отстранение от работы непривитых работников ООО «КамышинТеплоЭнерго», осуществляющих деятельность в сфере энергетики, которые отказались делать прививку при отсутствии медицинских противопоказаний, но подлежащих обязательной вакцинации, было правомерным и в полной мере соответствовало требованиям законодательства, - отметили в пресс-службе судов.

Также работникам предприятия было отказано во взыскании утраченной зарплаты.