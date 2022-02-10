11 февраля в Волгоградской области потеплеет до +4

В Волгограде 11 февраля ожидается небольшой снег. Фото: Юлия Данильченко

На этой неделе дневные температуры в Волгоградской области достигают плюсовых отметок. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Гидрометцентре, 11 февраля потеплеет до +4 градусов. Но солнца не будет – синоптики обещают облачный день и осадки. Преимущественно будут мокрый снег и дожди. Ночью ударят морозы 0...-5º местами до -8º, поэтому вероятен гололед. Также возможны туманы. Испортит погоду довольно сильный ветер – до 14 метров.

В Волгограде в пятницу ночью будет 0...-2º, днем 0...+2º. В городе-герое также ожидаются осадки, местами туман, ветер до 10 метров.