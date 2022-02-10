185 случаев гриппа подтверждено в Волгоградской области

Исследование на грипп делают не всем заболевшим, в отличие от ковида.
Фото: ИВАНОВА Диана
В течение эпидсезона в Волгоградской области лабораторно подтверждено всего 185 случаев гриппа, при этом 67% заразившихся гриппом типа В и гонконгским гриппом – это дети, сообщила на президиуме оперативного штаба по борьбе с коронавирусом главный санитарный врач региона Ольга Зубарева.
- Заболело гриппом 185 человек, скажите, пожалуйста, сколько из них привиты и какой тяжести заболевание? – задал вопрос руководителю регионального Роспотребнадзора губернатор Андрей Бочаров.
- Да, каждый случай анализируется. Среди взрослых всего два человека привиты от гриппа, - ответила Ольга Зубарева. - Вакцина защищает, однозначно, предотвращает тяжелое течение заболевания.
Глава региона акцентировал внимание оперштаба на необходимости вакцинации не только от ковида, но и от гриппа. При этом данные по прививкам гриппующих детей, которых больше, чем взрослых, главный санитарный врач Волгоградской области не озвучила.
Напомним, по итогам заседания оперштаба в Волгоградской области из постановления 179 убрали несколько антиковидных мер. Перчатки носить больше не нужно, смягчили и требования к работодателям.
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