Под Волгоградом полугодовалый малыш захлебнулся рвотой

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один младенец умер в Волгоградской области: 5 февраля шестимесячный мальчик захлебнулся собственной рвотой. Трагедия случилась в семье из Иловли. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В тот день 28-летняя мать покормила сына и ушла к своей маме помочь по хозяйству. Ребенок остался с отцом. К вечеру мужчина прилег на диван и уснул, малыш остался без присмотра.

- После того, как женщина вернулась домой, она обнаружила малолетнего лежащим на животе без признаков жизни. Прибывшим врачам скорой медицинской помощи спасти мальчика не удалось, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Причина смерти – асфиксия от закрытия дыхательных путей рвотными массами.

Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, что 7 февраля по пути в больницу скончался 4-месячный малыш.