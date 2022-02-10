Волгоградец на улицах города разыгрывал спектакли, чтобы отобрать у прохожих деньги и ценности

Преступника заключили под стражу. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде полиция задержала серийного мошенника. 35-летний мужчина на улицах города обращался к прохожим и разыгрывал спектакли. Он уверял, что его девушку только что ограбили, а приметы преступника схожи с тем человеком, к которому он подошел. Волгоградец начинал запугивать и требовал показать золотые изделия и деньги. Как только прохожие доставали ценности, он узнавал в них похищенное и заставлял отдать, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Иначе обещал подозвать своих друзей и грозил неприятностями. При этом ему было не важно, кто перед ним, мужчина или женщина, - отметили в региональной полиции.

Выяснилось, что устраивавший на улицах Волгограда спектакли мошенник уже был осужден в 2016 году за 30 подобных преступлений. Из тюрьмы он вышел прошлой осенью. Полицейские установили, что на этот раз он обокрал трех жителей Тракторозаводского района. Но оперативники предполагают, что преступлений могло быть больше. На мошенника завели уголовное дело и заключили под стражу.

- Полицейские просят других потерпевших от противоправной деятельности задержанного обратиться по телефонам дежурных частей Управления МВД России по городу Волгограду 93-74-09, отдела полиции № 1 (Тракторозаводский район) 93-74-53 или 02, - заявили в региональном Главке МВД.