В Волгоградской области планируют создать многофункциональный центр телемедицины

В будущем медцентре диагнозы волгоградцам будут ставить дистанционно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде на заседании оперативного штаба по коронавирусу 10 февраля обсуждались вопросы сдерживания распространения вируса. Также зашла речь о появлении в регионе многофункционального центра телемедицины, диагностики и сопровождения пациентов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился подготовить варианты создания такого учреждения.

- Представить предложения по созданию на территории Волгоградской области постоянно действующего центра телемедицины, диагностики и сопровождения, отвечающего многовекторным задачам, - заявил глава региона.

Отметим, телемедицина представляет собой дистанционное предоставление медицинских услуг. Кроме того, на расстоянии друг с другом могут консультироваться врачи при помощи средств связи.