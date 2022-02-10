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Здоровье10 февраля 2022 10:43

В Волгоградской области планируют создать многофункциональный центр телемедицины

В медучреждении будут ставить диагнозы дистанционно
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В будущем медцентре диагнозы волгоградцам будут ставить дистанционно

В будущем медцентре диагнозы волгоградцам будут ставить дистанционно

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде на заседании оперативного штаба по коронавирусу 10 февраля обсуждались вопросы сдерживания распространения вируса. Также зашла речь о появлении в регионе многофункционального центра телемедицины, диагностики и сопровождения пациентов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился подготовить варианты создания такого учреждения.

- Представить предложения по созданию на территории Волгоградской области постоянно действующего центра телемедицины, диагностики и сопровождения, отвечающего многовекторным задачам, - заявил глава региона.

Отметим, телемедицина представляет собой дистанционное предоставление медицинских услуг. Кроме того, на расстоянии друг с другом могут консультироваться врачи при помощи средств связи.