В Волгограде умерла 49-летняя доцент кафедры акушерства и гинекологии

Фото: пресс-служба ВолгГМУ.

6 февраля в Волгограде скончалась 49-летняя кандидат медицинских наук, доцент Ольга Ильина. По предварительной информации, смерть наступила из-за проблем с сердцем. Последние 17 лет Ольга Вячеславовна работала на кафедре акушерства и гинекологии ВолгГМУ. Ее многие знали и любили.

Тело женщины обнаружила знакомая. Она вызвала правоохранителей. Как сообщил «КП-Волгоград» руководитель следственного отдела по Центральному району Владимир Суров, по данному факту проводится проверка. Гибель женщины связана с проблемами со здоровьем.

- Прощание с Ольгой Вячеславной и гражданская панихида состоятся 12 февраля 2022 года в 13:30, в зале ритуальной службы «Память» по адресу ул. Землячки 74. Похороны пройдут на кладбище Дзержинского района, - уточнили в пресс-службе ВолгГМУ.