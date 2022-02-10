Под Волгоградом младенец умер по пути в больницу

Младенец умер по пути в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четырехмесячный малыш с врожденным заболеванием дыхательной системы умер по дороге в больницу в Нехаевском районе Волгоградской области. Трагедия случилась 7 февраля. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, родители вызвали врачей ночью, когда у малыша началась сильная одышка. Скорая приехала оперативно. Медики провели реанимационные мероприятия и госпитализировали малыша в ближайшее медучреждение. Но, к сожалению, по пути ребенок скончался.

- Скорая помощь оперативно прибыла на место, однако реанимационные мероприятия, проведенные на месте, не дали результата. До вызова скорой помощи семья ребенка не обращалась за медицинской помощью, - рассказали в лечебном учреждении.

Следком организовал проверку.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего, - уточнили в следственном комитете региона.