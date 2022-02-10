В Волгоградской области через 2 недели ждут рост числа госпитализаций с коронавирусом

В ближайшие недели в Волгоградской области ждут увеличения нагрузок на ковидные стационары Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 10 февраля проходит заседание регионального оперативного штаба по коронавирусу. Обстановка с пандемией из-за распространения «омикрона» напряженная, в день заболевает более 1700 волгоградцев. Под большими нагрузками находятся врачи поликлиник, им приходится работать почти круглосуточно. Задействованы врачи других специальностей, студенты-медики, ординаторы, волонтеры, добровольцы. А в ближайшее время может увеличиться нагрузка на ковидарии. Об этом на оперштабе заявил губернатор Андрей Бочаров.

- Система здравоохранения Волгоградской области должна быть готова к дальнейшему росту объемов госпитализации, который по срокам, как правило, на 2-3 недели отстает от пиковых нагрузок на первичное звено. В этой связи уже сегодня необходимо кадрово укрепить и повысить готовность госпитального звена, - рассказал глава Волгоградской области.

Отметим, за последние сутки в инфекционки с коронавирусом положили 364 пациентов.