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Здоровье10 февраля 2022 9:39

В Волгоградской области через 2 недели ждут рост числа госпитализаций с коронавирусом

Из-за предстоящих нагрузок в ковидариях планируют увеличить численность медперсонала
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В ближайшие недели в Волгоградской области ждут увеличения нагрузок на ковидные стационары

В ближайшие недели в Волгоградской области ждут увеличения нагрузок на ковидные стационары

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 10 февраля проходит заседание регионального оперативного штаба по коронавирусу. Обстановка с пандемией из-за распространения «омикрона» напряженная, в день заболевает более 1700 волгоградцев. Под большими нагрузками находятся врачи поликлиник, им приходится работать почти круглосуточно. Задействованы врачи других специальностей, студенты-медики, ординаторы, волонтеры, добровольцы. А в ближайшее время может увеличиться нагрузка на ковидарии. Об этом на оперштабе заявил губернатор Андрей Бочаров.

- Система здравоохранения Волгоградской области должна быть готова к дальнейшему росту объемов госпитализации, который по срокам, как правило, на 2-3 недели отстает от пиковых нагрузок на первичное звено. В этой связи уже сегодня необходимо кадрово укрепить и повысить готовность госпитального звена, - рассказал глава Волгоградской области.

Отметим, за последние сутки в инфекционки с коронавирусом положили 364 пациентов.