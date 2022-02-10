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Общество10 февраля 2022 9:30

80 тысяч волгоградцев с ОРВИ и COVID-19 лечатся амбулаторно

В инфекционных госпиталях находятся порядка 3,6 тысяч пациентов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Нагрузка на амбулаторное звено сейчас колоссальная.

Нагрузка на амбулаторное звено сейчас колоссальная.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 10 февраля, на оперативном штабе обсуждают эпидемиологическую обстановку в Волгоградской области. На сегодняшний день порядка 80 тысяч жителей региона лечатся амбулаторно. У 50 тысяч диагностировали ОРВИ, у 33 тысяч COVID-19. За последнюю неделю число заболевших увеличилось в 1,5 раза. Но к сезонному росту заболеваний были готовы, хотя нагрузка на поликлиники сейчас колоссальная, пациенты жалуются на очереди.

Болеют и дети. Накануне ковид диагностировали у 506 малышей и подростков. Всего же под наблюдением врачей находятся порядка 6 тысяч несовершеннолетних, в том числе 241 из них - в больнице. Всего же стационарно лечатся 3,6 тысяч человек.

- Лечение в инфекционных госпиталях Волгоградской области проходят свыше 3,6 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, в том числе 356 человек - в палатах интенсивной терапии и в реанимациях, - уточнил губернатор Андрей Бочаров.