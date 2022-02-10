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Происшествия10 февраля 2022 8:05

В Волжском водитель сбил пешехода и скрылся

Пострадавшего госпитализировали, а виновника аварии ищут
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Водитель, совершивший ДТП, скрылся

Водитель, совершивший ДТП, скрылся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне вечером, 9 февраля, в Волжском под колеса автомобиля попал 35-летний мужчина. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №2 по улице Щорса. В этот момент на мужчину наехала машина, которая двигалась по улице Кошевого. Водитель после ДТП скрылся с места, его личность, а также марка авто неизвестна, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пешеход в результате происшествия получил травмы. Скорая помощь увезла его в больницу.