В Волгоградской области отдельным чиновникам проиндексируют оклады

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области могут поднять зарплаты определенным категориям чиновников. В областную думу внесен законопроект об индексации окладов муниципальных служащих на 4%. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, увеличение доходов коснется специалистов, отвечающих за сферу опеки и попечительства. Также поднимут оклады чиновникам, предоставляющим выплаты субсидий гражданам за оплату услуг ЖКХ.

В проекте закона отмечается, что дополнительные средства на индексацию окладов чиновникам не требуются. На эти цели деньги уже были предусмотрены.

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