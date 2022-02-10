Жители четырех районов Волгограда остались без света 10 февраля

Без света оставят многоэтажки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 10 февраля, тысячи волгоградцев временно оставят без света, возможности включить электроприборы и работать дистанционно. Энергетики проводят плановые работы. Из-за этого в списке адресов на отключение электричества 10 февраля 2022 в Волгограде дома Красноармейского, Советского, Дзержинского и Краснооктябрьского районов, сообщили в «Россети Юг».

В Дзержинском районе с утра до полудня и с 13 до 17 часов без света будут сидеть жильцы дома на улице Ангарской, №100а. Также с 9 до 17 часов должны отключить дома на улицах Аграрная, №21-43, 34-38, 47 и Окраинная, №1б-19б, 1-19, 2-18 в Краснооктябрьском районе. Но здесь уже не раз переносили запланированные работы.

В Красноармейском отключения электричества начнутся в 10 часов утра и продлятся до 17.00. Обесточат в это время дома на улицах Удмуртской, №91-95 и Брестской, 3-13. А в Советском районе среди коммунальных страдальцев до конца дня - 17.00 – оставили Дома на улице Даугавской, №9 и 17, и на проспекте Университетском, №75 и 77.