В Волжском в горящей квартире погиб 41-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Накануне, 9 февраля, в одной из квартир десятиэтажного дома на улице 87-й Гвардейской дивизии в Волжском случился пожар, унесший жизнь 41-летнего. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, горел электрощиток. Пришлось эвакуировать людей, одного жильца спасали из квартиры с помощью автолестницы. Но вывести удалось не всех – после тушения на месте ЧП обнаружили тело мужчины.

Официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова сообщила, что по данному факту организована процессуальная проверка. По предварительной информации, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности (в случае ЧП необходимо незамедлительно звонить в экстренные службы по номеру 112).