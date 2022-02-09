В Волгограде амфитеатр на набережной строят под шатром

Строители на амфитеатре начали работать под шатром. Фото: Администрация Волгограда.

На нижней террасе Центральной набережной продолжаются работы по благоустройству и строительству амфитеатра. Над будущим сооружением для концертов и выступлений появился специальный шатер со специальной тканью. Конструкция временная и нужна исключительно для строителей, под навесом идет обогрев калориферными установками. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, шатер дает возможность специалистам выполнять работы, требующие положительных температур атмосферного воздуха, а также защищает от осадков. Сейчас выполняется бетонная стяжка полов и шлифовка бетона.

В самом амфитеатре смонтировали окна и установили временные двери. Ведутся отделочные работы. На объекте трудятся до 200 человек. После шлифовки поверхностей сооружения и нанесения гидроизоляции подрядчик начнет монтаж сидений и облицовки прогулочной зоны. Амфитеатр будет вмещать 2300 зрителей.

На набережной реконструируют и причал №15. Строители демонтировали фундаменты гидротехнического и пролетных сооружений. Подрядчик смонтировал новый фундамент и начал армирование колонн.

Отметим, благоустраиваемую нижнюю террасу Центральной набережной с амфитеатром должны были открыть 1 декабря 2021 года. Но подрядчик АО «Стройтрансгаз» в сроки не уложился, причиной стал коронавирус, которым заболели многие рабочие. Теперь забор вокруг территории у бронекатера БК-31 должны убрать к 1 июня 2022 года.