Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2022 14:43

Из десятиэтажки в Волжском эвакуировали жильцов: загорелся электрощиток

Одного человека спасли с помощью автолестницы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники МЧС спасли людей из горящей многоэтажки.

Сотрудники МЧС спасли людей из горящей многоэтажки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 16.45 часов 9 февраля в десятиэтажном доме на улице 87-й Гвардейской дивизии загорелся электрощиток. Приехавшие на место спасатели первым делом эвакуировали жильцов. Вывести всех по лестнице не получилось – слишком много дыма. Одного человека спасли с помощью автолестницы. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, по предварительной информации пострадавших нет.

- На месте работают пожарные расчеты 5-го отряда ФПС ГУ МЧС. По предварительным данным погибших нет. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Спасатели ликвидируют огонь.