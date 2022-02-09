Из десятиэтажки в Волжском эвакуировали жильцов: загорелся электрощиток

Сотрудники МЧС спасли людей из горящей многоэтажки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 16.45 часов 9 февраля в десятиэтажном доме на улице 87-й Гвардейской дивизии загорелся электрощиток. Приехавшие на место спасатели первым делом эвакуировали жильцов. Вывести всех по лестнице не получилось – слишком много дыма. Одного человека спасли с помощью автолестницы. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, по предварительной информации пострадавших нет.

- На месте работают пожарные расчеты 5-го отряда ФПС ГУ МЧС. По предварительным данным погибших нет. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Спасатели ликвидируют огонь.