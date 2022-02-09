Снег и 11-градусный мороз: погода в Волгограде и области на 10 февраля

Четверг в Волгограде будет снежным Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области в ближайшие сутки ожидается небольшое понижение температуры воздуха, она упадет до -11 градусов. Также погода принесет новую порцию осадков. По области и в Волгограде 10 февраля ожидаются дождь со снегом, мокрый снег, снег. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, прогнозируются туманы, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега, ночью и утром метель. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, по области местами порывы до 8-13 м/с.

По Волгоградской области ближайшей ночью температура воздуха составит -1...-6º, местами она упадет до -11º, в четверг днем -2...+3º. В Волгограде в ночные часы -3...-5º, днем около 0º.