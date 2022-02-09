Москвича обвиняют в создании в Волгограде финансовой пирамиды

Уголовное дело было направлено в Центральный районный суд Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение на 51-летнего жителя Москвы. Мужчина является фигурантом уголовного дела за мошенничество в особо крупном размере. Он являлся учредителем и фактическим руководителем потребительского кооператива «Первый пенсионный», с октября 2019 по июнь 2020 года москвич принимал вклады от населения. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, вкладчикам гарантировалась выплата высоких процентов и страхование финансовых рисков. По факту же это была финансовая пирамида.

- Для создания видимости платежеспособности фигурант уголовного дела частично выплачивал проценты первым вкладчикам за счет поступлений от новых клиентов. Впоследствии выплаты прекратились, - отметили в прокуратуре.

Обманутыми оказались 23 человека, которые в общей сумме потеряли более 6 миллионов рублей. Расследовало уголовное дело УМВД России по Волгограду. Вину мужчина не признает. Уголовное дело было направлено в Центральный районный суд. Москвичу грозит до 10 лет тюрьмы.