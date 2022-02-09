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Общество9 февраля 2022 13:25

В мэрии объяснили, откуда у «Волгоград Арены» появились горы грязного снега

Площадку используют для временного хранения снежных масс
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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«Тонны грязного снега свалили на парковке у стадиона Волгоград-Арена», - такая публикация появилась в соцсетях 9 февраля. Автор прикрепил несколько фотографий, подтверждающих эти слова. Волгоградцы возмутились: снег растает, вся эта грязь, а в массах противогололедные реагенты, утечет в Волгу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации, площадку используют для временного хранения собранного с улиц и тротуаров снега.

- Поскольку территория оборудована твердым покрытием, здесь имеются бордюрные ограждения, функционирует линия ливневой канализации для сбора и отвода талых и осадочных вод, это позволяет использовать ее для данных целей, - уточнили в мэрии.