В полиции Волгограда назвали настоящую причину задержания активиста Михаила Соломонова

Фото с личной странички Михаила Соломонова в социальных сетях

Только минувшей ночью завершился суд над волгоградским активистом Михаилом Соломоновым, который получил 15 суток ареста. Мужчину наказали за неповиновение законному распоряжению полицейского и организацию велопробега в последний день прошлого года. Задержали его двумя днями ранее, поводом стало поступившее 31 декабря заявление водителя маршрутного такси о нарушении правил дорожного движения группой велосипедистов. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Была организована проверка, во время которой установили участников и организаторов велопробега. На Михаила Соломонова был составлен административный протокол за организацию передвижения граждан в общественном месте, создавшего помехи транспортным средствам.

- Приглашенный в отдел полиции № 4 Управления МВД России по Волгограду организатор велопробега осуществлял видеосъемку и продолжил вести запись и трансляцию в сеть Интернет в помещениях, где видеосъемка запрещена ведомственными нормативными актами. Несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить видеосъемку в режимном помещении, мужчина продолжал снимать, - отметили в региональном Главке МВД.

Поэтому на Михаила Соломонова составили второй административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Арестом на 15 суток активиста наказал Центральный районный суд, заседание в котором длилось более восьми часов.