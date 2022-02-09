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Происшествия9 февраля 2022 12:37

В Волгограде директор управляющей компании ответит за гибель подростка от угарного газа

Ребенок скончался в квартире дома, где не проверяли вентиляцию и дымоход
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Следком завершил расследование обстоятельств гибели мальчика.

Следком завершил расследование обстоятельств гибели мальчика.

Фото: Олег ЗОЛОТО

49-летнего директора управляющей компании из Волгограда будут судить за гибель 13-летнего мальчика в квартире дома на улице Урюпинской в Советском районе. Мертвого сына родители нашли в ванной, которую он принимал днем после тренировки. Ребенок отравился окисью углерода из-за неработающей вентиляции. Известно, что дом был в аварийном состоянии. Следствие считает, что трагедия произошла из-за того, что директор обслуживающей этот дом управляющей организации уклонялся от проверок системы вентиляции и дымохода в здании. То есть предоставлял жителям дома услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

- В результате предоставления злоумышленником ненадлежащих услуг, 6 апреля 2021 года в одной из квартир дома по улице Урюпинская города Волгоград скончался 13-летний подросток от отравления окисью углерода, - прокомментировали «КП-Волгоград» в СУ СКР по Волгоградской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его прокурору. Директора УК ждет суд.