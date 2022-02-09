В Волгограде отправили в тюрьму организатора экстремистской ячейки

Кадр с видео УФСБ России по Волгоградской области

В Волгограде прошел суд над главарем ячейки запрещенной в Российской Федерации экстремистской организации «Таблиги Джамаат». В 2020 году сотрудники УФСБ по Волгоградской области установили организатора и пяти членов радикальных исламистов. По месту их жительства были найдены запрещенные в РФ пропагандистские материалы. Расследование уголовного дела проводило региональное УФСБ, рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве.

Советский районный суд Волгограда признал организатора ячейки Михаила Колотилина виновным и приговорил к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также в течение пяти лет он не сможет заниматься образовательной деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях. Еще у осужденного в течение года будет дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. 8 февраля приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении пяти членов ячейки экстремистов находится на рассмотрении в суде.

*«Таблиги Джамаат» - запрещенная в Российской Федерации организация.