23-летний рабочий разбился на стройке многоэтажки на улице Родниковой в Волгограде

Фото из архива "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧП при строительстве многоэтажного жилого дома в новом комплексе на улице Родниковой произошло еще 29 января 2022 года. Бригада рабочих занималась обшивкой козырьков балконов в новостройке в Советском районе Волгограда. В какой-то момент с высоты сорвался 23-летний рабочий. Молодой человек разбился насмерть. Как потом выяснили следователи, он работал без страховочного троса. С людьми, которые должны были обеспечивать безопасность на стройплощадке, сейчас общается следственный комитета. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, сейчас проходят следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства получения молодым рабочим смертельной травмы. Дело возбудили по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».