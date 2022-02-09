Волгоградские приставы возобновили очный прием должников

С 9 февраля подразделения работают в прежнем режиме Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 9 февраля волгоградские приставы возобновляют очный прием граждан. Напомним, из-за новой волны коронавируса подразделения УФССП с 25 января перешли на дистанционный формат общения с должниками. Но с сегодняшнего дня люди смогут задать волнующие их вопросы лично, предварительно записавшись через сервис на официальном сайте. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе ведомства. С понедельника по четверг УФССП работает с 9-00 до 18-00, в пятницу до 16-45 часов.

Волгоградцы могут воспользоваться и другими способами общения с судебными приставами (если ситуация позволяет). Можно оставить обращение на сайте в разделе «Интернет-приемная», оставить письмо в ящике для корреспонденции, через личный кабинет, по телефону 8 (8442) 95-99-95.