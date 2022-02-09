Женщина пострадала в столкновении двух «Рено» в Центральном районе Волгограда

Женщину увезли в больницу. Фото: архив "КП".

В Волгограде два автомобиля «Рено» не поделили дорогу на улице Пархоменко в среду, 9 февраля. По предварительной версии, которую озвучивают полицейские, водитель «Рено Дастер» ехал по Пархоменко в сторону улицы Хиросимы, и в районе АЗС «Лукойл» не справился с управлением, выехал на встречку и ударил «Рено Сандеро». От столкновения второй автомобиль, которым управляла женщина-водитель, вылетел с проезжей части и врезался в металлическую надпись, которую для украшения поставили на АЗС.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в результате происшествия травмы получила автолюбительница на «Рено Сандеро», женщину увезли в больницу. Очевидцы пишут о скользкой проезжей части в этом месте.