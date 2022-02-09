За подделку протоколов собраний жильцов в Волгоградской области возбуждено более 80 уголовных дел

Руководители региона, правоохранительных, силовых и надзорных ведомств подвели итоги работы в 2021 году и обсудили дальнейшие планы. Фото: АВО

На расширенной коллегии прокуратуры Волгоградской области с участием правоохранительных, силовых и надзорных ведомств 9 февраля одной из главных тем для обсуждения стали нарушения в сфере ЖКХ и капитального ремонта. В конце 2021 года в регионе возбуждено более 80 уголовных дел за фальсификацию протоколов общих собраний собственников МКД, сообщили в администрации региона.

- Госжилиспекция получила возможность оперативно отказать таким компаниям во внесении их в реестр лицензий по признакам ничтожности протоколов, - отмечают в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Еще одна проблема – огромные долги за коммунальные ресурсы. За шесть лет накопленная задолженность коммунальных операторов за газ снизилась почти вдвое, но осталась значительной. Немало вопросов и по капремонту домов.

- У нас есть значительные вопросы по реализации на территории Волгоградской области программы капитального ремонта многоквартирных домов. С целью повышения эффективности этой работы уже принят ряд структурных изменений и кадровых решений, - подчеркнул губернатор Андрей Бочаров. - Считаем, что в этом году такую работу мы можем совместно вывести на качественно новый уровень.

Напомним, управляющие компании за последний год захватили обманом сотни жилых домов Волгограде. Во многих случаях итогом рейдерского захвата становятся проверки, суды и уголовные дела. К середине сентября 2021 года сотрудники отделов УМВД по Волгограду возбудили порядка 40 уголовных дел по фактам подделки протоколов собраний собственников, за последние четыре месяца их стало вдвое больше.