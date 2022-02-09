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Общество9 февраля 2022 9:27

В центре Волгограда иномарка на дороге провалилась в яму

Инцидент произошел на перекрестке улиц Рокоссовского и Голубинской
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Иномарка колесами влетала в глубокую яму. Фото: Архив "КП".

Иномарка колесами влетала в глубокую яму. Фото: Архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 9 февраля в центре Волгограда для одного из автомобилистов произошел неприятный инцидент. На Второй продольной магистрали иномарка провалилась в спрятанную водой глубокую яму на асфальте. Случилось это на улице Рокоссовского перед перекрестком с Голубинской. Об этом сообщили очевидцы. Самостоятельно автомобиль из капкана выбраться не смог. Машина завалилась в яму передними колесами, а задние оторвало от земли.

Известно, что в конце прошлого года на этом перекрестке шли восстановительные работы водовода. Образовавшийся провал 9 февраля устраняют «Концессии водоснабжения».

- В настоящий момент ресурсоснабжающая организация производит засыпку щебнем просадки покрытия на пересечении улиц Голубинской и Рокоссовского, в ближайшее время подрядная организация восстановит асфальтовое покрытие. Место происшествия огорожено, - отметили «КП-Волгоград» в «Концессиях» водоснабжения».