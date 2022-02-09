За сутки на волгоградские трассы высыпали 815 тонн противогололедных реагентов

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Из-за перепадов температур на дорогах Волгоградской области образуется наледь. Выпавший снег днем тает, а ночью подмораживает. Дорожные службы регулярно обрабатывают трассы. Так, за минувшие сутки на дороги региона высыпали 815 тонн противогололедных реагентов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной администрации. Сейчас в работе задействовано почти 550 спецмашин.

- Наибольшее количество спецмашин привлекли для обработки трасс в северных, центральных, южных районах и в Заволжье, - рассказали в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Добавим, что осадки в виде снега и мокрого снега будут идти в ближайшие три дня. При этом на улице ожидается потепление до +5 градусов (по данным ЦГМС 12 февраля).