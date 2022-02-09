Школьникам Волгоградской области добавили по рублю на питание

Из-за подорожания продуктов выросла сумма компенсации. Фото: Олег Укладов

В последнее время стоимость продуктов заметно выросла, поэтому в Волгоградской области размер частичной компенсации стоимости горячего питания увеличили на 1,19 рубля. В 2022 году компенсация из регионального бюджета составит 58,14 рубля в день. Постановление распространяется на отношения, возникшие с 1 января, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ.

При этом на 2023 год заложили сумму компенсации, как и в текущем году - 58,14 рубля в день, а в 2024 году на горячее питание одного школьника из бюджета Волгоградской области планируют выделять по 59,36 рубля. Это не окончательные суммы, часть компенсации заложена в муниципальном бюджете.

Напомним, частичная компенсация стоимости горячего питания предусмотрена для учеников 5 - 11 классов из малоимущих семей, детям из многодетных семей и состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи ребенка.