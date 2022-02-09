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Общество9 февраля 2022 8:44

Верховный суд поддержал конкуренцию на маршруте Волгоград – Суровикино

Один из перевозчиков был недоволен появлением такси
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Волгоградской области не нашли нарушений по работе двух перевозчиков на одном маршруте

В Волгоградской области не нашли нарушений по работе двух перевозчиков на одном маршруте

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спор за перевозку пассажиров в Волгоградской области дошел до Верховного суда РФ. Один из перевозчиков, который возит пассажиров на микроавтобусах из Суровикино в Волгоград, надеялся запретить деятельность другого предпринимателя, который стал предоставлять услуги такси на данном маршруте на менее вместительном транспорте. Но каких-либо нарушений и недобросовестной конкуренции во время судебных разбирательств не нашли. Ранее законность работы двух перевозчиков подтвердили антимонопольный орган и 3 судебные инстанции. Как рассказали «КП-Волгоград» в Управлении ФАС по Волгоградской области, это практика межвидовой конкуренции, которая зачастую имеет место на рынках перевозок.

- Например, пассажирские авиаперевозки составляют межвидовую конкуренцию ж/д перевозкам, что обычно положительно сказывается на стоимости билетов на поезд, - отметили в региональном УФАС.

Верховный суд отказал местному перевозчику в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебную коллегию, поддержав предыдущие решения по спору перевозчиков. Пассажиров по одному и тому же направлению могут возить перевозчики, транспорт которых имеет разную вместительность и периодичность рейсов.

- Данное судебное решение можно считать «разворотным» в судебной практике по недобросовестной конкуренции в сфере пассажирских перевозок. УФАС удалось отстоять подход в защиту правомерности межвидовой конкуренции в данной социально значимой сфере, - заявила заместитель руководителя УФАС по Волгоградской области Ирина Никуйко.