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Происшествия9 февраля 2022 8:25

Под Волгоградом в горящем доме погиб пенсионер

Утром 8 февраля в Николаевске загорелась пристройка
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Трагедия произошло ранним утром 9 февраля в городе Николаевск Волгоградской области. На улице Ломоносовой загорелась пристройка к частному дому. Очевидцы сообщили о ЧП на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 7.00 часов. На место выехали спасатели. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь охватил площадь порядка пятнадцати квадратных метров.

В этот момент внутри находился 68-летний хозяин дома. Увы, он не успел выбраться на улицу.

- Пожарные расчеты 46-ой пожарной части ликвидировали горение в 07.19 часов. К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности, игнорирование которых может стоить жизни (в случае ЧП необходимо звонить по номеру «112»).