Волгоградский Росприроднадзор уличил МБУ «Северное» в сбросе отходов на почву

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

В Волгограде работники МБУ «Северное» устроили на улице Землячки в Дзержинском районе свалку из отходов, которые оставались после ремонта дорог. Это в ходе проверки обнаружили сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям вместе с природоохранной прокуратурой. Ущерб почве составил 20 миллионов рублей, сообщили «КП-Волгоград» в надзорном ведомстве.

На площадке, где предприятие хранит песчано-соляную смесь, обнаружили отходы асфальта, строительный мусор. Напомним, МБУ «Северное» занимается ремонтом и строительством дорог в городе-герое, обработкой улиц в зимний период. Подрядчик работает на многих значимых объектах, ежегодно заключает новые контракты.

- Общая площадь участка, загрязненного строительными отходами, составляет 4994 квадратных метра, - уточнили в ведомстве.

Росприроднадзор провел проверку, материалы направили в природоохранную прокуратуру.