В Волгограде ограничат скорость на двух участках 1-й и 2-й продольных

На участках Первой и Второй продольных, где часто случаются ДТП, ограничат скорость. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде с 21 февраля 2022 года вводят ограничение скорости на аварийно-опасных участках Первой и Второй продольных магистралей. Скоростной режим 40 км/ч установят на улицах Николая Отрады, 64-й Армии и проспекте Университетском, сообщили в департаменте городского хозяйства.

- С целью обеспечения безопасности дорожного движения, принятия первичных мер по устранению причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий в местах их концентраций, снижения тяжести последствий при ДТП с 21 февраля 2022 года устанавливается скоростной режим 40км/ч, - говорится в объявлении департамента.

Волгоградские автомобилисты должны будут снижать скорость до 40 километров в час на участке 1-й Продольной в Тракторозаводском районе – на пересечении улиц Николая Отрады и Мясникова на Спартановке - из-за высокой интенсивности транспортных и пешеходных потоков. Также ограничения вводят на улице 64-й Армии в Кировском районе и на проспекте Университетском в Советском - в месте пересечения с дорогой, которая идет от улицы Загорулько.

- Решение о корректировке скоростного режима принято совместно с органами ГИБДД. В ближайшее время на данных участках будут установлены соответствующие дорожные знаки, -пояснили в пресс-службе мэрии.