В аэропорту Волгограда на 6,5 часов задерживается международный рейс

Рейс задерживается по техническим причинам Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утро 9 февраля в аэропорту Волгограда началось с задержки международного рейса. Было изменено время вылета самолета авиакомпании «S7 Airlines» в Курган-Тюбе. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе международного аэропорта Волгограда, рейс задержан по техническим причинам. Борт должен был отправиться в Таджикистан в 5.00, вылет был перенесен на 6,5 часов – на 11.30. Также задержится и обратный рейс из Курган-Тюбе в Волгоград, в «Гумраке» он приземлится в 19.10, а не в запланированные 14.00.

9 февраля поменялось время вылета еще одного самолета авиакомпании «S7 Airlines». В 20.00 из Волгограда вылетит рейс в Москву, который изначально планировался в 15.50.

Напомним, накануне в волгоградской воздушной гавани были задержаны ряд самолетов из-за густого тумана.