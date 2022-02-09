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Происшествия9 февраля 2022 7:22

В Городище 24-летний лихач насмерть сбил 50-летнего пешехода

Мужчина шел по центру проезжей части
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Приехавшие врачи констатировали смерть.

Приехавшие врачи констатировали смерть.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельная авария, в которой погиб 50-летний пешеход, произошла около шести вечера 8 февраля в Городищенском районе Волгоградской области. Мужчина попал под колеса «Хендэ Акцент» на улице Пионерной в поселке Ерзовка. За рулем иномарки находился 24-летний водитель. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, он ехал в сторону улицы Ленина, а сама авария случилась у дома №1.

- Пешеход двигался посередине проезжей части в попутном направлении, - уточнили в ведомстве.

Сразу после инцидента водитель вызвал скорую. Однако от полученных травм мужчина умер до приезда врачей.