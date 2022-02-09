В Волгоградской области не хватает медиков и фармацевтов

В Волгограде дефицит врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Распространение «омикрона» и большая заболеваемость оказывают сильнейшую нагрузку на систему здравоохранения Волгоградской области. Медики работают на разрыв, еще существует их нехватка. С начала 2022 года в регионе открыто около 500 вакансий для медиков и фармацевтов – это в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали «КП-Волгоград» аналитики онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. Более 200 вакансий предложены для врачей, остальные – для среднего и младшего медперсонала, администраторов, лаборантов, фармацевтов.

– При этом специалисты из сферы «Медицина, фармацевтика» по-прежнему остаются одними из самых дефицитных на рынке труда. В целом по России на одну вакансию здесь претендует не больше двух соискателей (1,4 резюме на вакансию). В Волгоградской области – 1,6 резюме на вакансию, - отметили в hh.ru.

Медики требуются как государственным учреждениям, так и частным клиникам. Врачам в Волгограде в среднем предлагают зарплату в размере 37 500–63 000 рублей. Заработок медсестер может составить 22 600–32 500 рублей. Фармацевты могут зарабатывать 32 000–45 000 рублей, медицинские представители – 50 000–65 000 руб.

Также волгоградским врачам предлагается работа с переездом в Тюменскую область, ХМАО, Кисловодск, Алушту, Татарстан, Владимир и другие регионы. Работодатели предоставляют служебное жилье или компенсацию затрат на аренду, разовые выплаты, подъемные для молодых медиков.

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