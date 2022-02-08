В центре Волгограда ночью заменят рельсы скоростного трамвая

Рельсовое полотно продолжают обновлять. Фото: Эдуард Пальгунов

Мэрия Волгограда обещает, что эти работы никак не повлияют на выход на линию вагонов скоростного трамвая. В Центральном районе на въезде в подземку стартуют работы по замене рельсового пути скоростного трамвая. В администрации города «КП-Волгоград» сообщили, что все работы будут вести ночью.

Замена рельсового полотна растянется на несколько дней. Все старые рельсы, отслужившие свое, заменят на новые. Напомним, в Волгограде в последние годы обновляют всю линию СТ. Рельсы меняют на бесшумные для более плавного хода вагонов. Трамваи будут ходить быстрее и тише, и перестанут причинять беспокойство жителям ближайших домов. В прошлом году работа застопорилась из-за отсутствия федерального финансирования. В будущем запланирована и закупка новых вагонов на линию СТ.