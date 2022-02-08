Волгоградский губернатор продолжит строить современные инфекционные больницы в области

Две современные больницы открыли в регионе в 2021 году. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров во вторник, 8 февраля выступил с докладом на заседании Координационного совета при Правительстве РФ. Глава Волгоградского региона предложил проработать пилотный проект по созданию инфекционной службы в Волгоградской области. В случае успеха его можно было бы применить и в других регионах РФ. Суть в том, чтобы жители отдаленных уголков области могли иметь одинаковые шансы на оказание медицинских услуг высокого качества. В Волгоградской области современные инфекционные больницы пообещали построить в нескольких районах области, отдаленных от Волгограда. По своему оснащению они будут ничем не хуже тех, что расположены в областном центре.

- Для Волгоградской области особенностью является ее расположение на территории со сложной эпидемиологической обстановкой — в нашей области и в соседних регионах имеются природные очаги целого ряда опасных инфекционных заболеваний. Кроме того, по территории Волгоградской области проходят значительные транзитные пути, соединяющие Россию со странами Каспийского бассейна, Средней Азии и Ближнего Востока, — объяснил необходимость развития инфекционной службы в регионе Андрей Бочаров.

В 2020 году новые инфекционные больницы по современному проекту открыли в Волжском и Калаче-на-Дону, теперь в планах открыть еще 2 госпиталя в Камышине и Михайловке. Пока в них спасают пациентов с COVID-19, позже будут лечить от всех возможных инфекций. Проектируют больницы и в других муниципальных образованиях.

Андрей Бочаров считает, что его проект смогут перенять на практике другие регионы. За поддержкой в создании пилотного проекта он обратился в федеральный центр.