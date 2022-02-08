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Общество8 февраля 2022 14:41

На карантине по ОРВИ остались 37 школ Волгограда и области

К занятиям вернулись 29 образовательных учреждений и два садика
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На карантине остаются тысячи детей.

На карантине остаются тысячи детей.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгограде и области все меньше школ остается на карантине. На 8 февраля 2022 к занятиям в очном формате приступили ученики 29 школ, открыли также два детских сада. Закрыты из-за эпидемии ОРВИ среди детей 37 школ, сообщили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

- На сегодня ограничительные мероприятия по ОРВИ введены в 37 школах полностью, а также в отдельных классах 116 школ; отдельных группах 16 детских садов и в одном колледже, - рассказали в ведомстве.

После того, как в стране отменили двухнедельный карантин по ковиду, на дистанте остается все меньше школ. По ОРВИ ограничительные мероприятия в классе вводят, если заболели более 20% детей.