В двух районах Волгограда отключат свет 9 февраля

Электричество отключат в многоэтажках. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду 9 февраля 2022 в списке на отключение электричества в Волгограде окажутся многоквартирные дома двух районов – Дзержинского и Краснооктябрьского, сообщили в компании Россети Юг. Останутся волгоградцы без света и возможности работать на удаленке на срок от пяти до восьми часов.

В списке отключений на 9 февраля снова значится улица Новодвинская в Дзержинском районе. С 10 до 15 часов планируют обесточить дома № 38, 46-54.А в домах на улице Рокоссовского, №42 и 44, Ткачева, №15,15а, 17, также на Двинской №18 и 20 света не будет весь день – с 9.00 до 17.00. На Красном в среду отключат электричество в домах на улицах Еременко, №72 и 74 Вершинина, №32 и 34, на проспекте Металлургов, №29-33.