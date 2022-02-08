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Общество8 февраля 2022 14:18

В двух районах Волгограда отключат свет 9 февраля

В списке адресов на отключение электричества 9 февраля 2022 указаны дома Дзержинского и Краснооктябрьского района Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электричество отключат в многоэтажках.

Электричество отключат в многоэтажках.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду 9 февраля 2022 в списке на отключение электричества в Волгограде окажутся многоквартирные дома двух районов – Дзержинского и Краснооктябрьского, сообщили в компании Россети Юг. Останутся волгоградцы без света и возможности работать на удаленке на срок от пяти до восьми часов.

В списке отключений на 9 февраля снова значится улица Новодвинская в Дзержинском районе. С 10 до 15 часов планируют обесточить дома № 38, 46-54.А в домах на улице Рокоссовского, №42 и 44, Ткачева, №15,15а, 17, также на Двинской №18 и 20 света не будет весь день – с 9.00 до 17.00. На Красном в среду отключат электричество в домах на улицах Еременко, №72 и 74 Вершинина, №32 и 34, на проспекте Металлургов, №29-33.